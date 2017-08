Winst Schiphol valt lager uit door opschalen bij drukke periodes

Dat maakt het luchthavenbedrijf vrijdag bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Tijdens de meivakantie ontstonden door de sterke groei van het aantal reizigers af en toe lange wachtrijen op Schiphol. Om te voorkomen dat die problemen zich in de nog drukkere zomervakantie zouden herhalen, werden in die periode op piekmomenten extra beveiligers ingezet.

Schiphol blijft in drukke periodes extra maatregelen nemen om lange wachtrijen bij de veiligheidscontroles te voorkomen.

Havengelden

Schiphol verlaagde in april de tarieven die luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van de luchthaven met ruim 7 procent.

Een jaar eerder waren de tarieven ook al met bijna 12 procent verlaagd. De groei van het aantal passagiers was niet sterk genoeg om die verlagingen helemaal te compenseren.

De havengelden waren goed voor 404 miljoen euro aan opbrengsten, bijna 1 procent minder dan een jaar eerder. De totale omzet nam wel met 2,5 procent toe tot 704 miljoen euro, met name dankzij hogere inkomsten uit licenties voor winkels en horeca.

Passagiers

In totaal 32,2 miljoen passagiers reisden in de maanden januari tot en met juni via Schiphol, Dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder. In de tweede jaarhelft lijkt die groei door te zetten. Vorige week werd bekend dat juli de drukste maand ooit was voor de luchthaven, met 6,7 miljoen reizigers.

Het aantal starts en landingen nam in de eerste jaarhelft met bijna 5 procent toe naar bijna 240.000. Met omwonenden is afgesproken dat de bovengrens voor een heel jaar tot en met 2020 op 500.000 vliegbewegingen ligt.