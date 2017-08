'HelloFresh wil in september naar de beurs'

Dat meldt onder meer de Belgische zakenkrant De Tijd vrijdag op basis van een interview van CEO Dominik Richter met het Duitse zakenmagazine Manager Magazine.

Het is niet de eerste keer dat HelloFresh hint op een beursgang. Het bedrijf, dat maaltijdboxen met verscheidene ingrediënten en recepten aan consumenten levert, probeerde al in 2015 een beursgang te realiseren in Frankfurt. Dit plan strandde, waarschijnlijk door tegenvallende resultaten van HelloFresh. Nog steeds maakt de leverancier verlies.

Richter stelt dat er van een explosief beursdebuut wellicht geen sprake zal zijn. "Maar dat zou niet meer zijn dan een beursmomentopname." De groei van de beurswaarde zou volgens het bedrijf een proces een proces van jaren kunnen zijn.

HelloFresh opereert in een ingewikkelde markt. Aan de ene kant is er concurrent Blue Apron, die al vorig jaar naar de beurs ging. Het aandeel van Blue Apron daalde vervolgens overigens wel. Daarnaast krijgt HelloFresh in toenemende mate concurrentie van supermarkten, die eigen bezorgdiensten opzetten.

HelloFresh opereert momenteel in negen landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Australie. Het bedrijf wordt gewaardeerd op zo'n 2 miljard euro.