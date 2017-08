Nederlandse staat eist 13 miljoen euro van Deutsche Bank

Partijen die geld bij de Nederlandse staat parkeren, krijgen hier normaal een rentevergoeding voor, maar vanwege de lage rentestand is het juist de staat die er geld aan verdient.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wil de Duitse bank nu via de rechter tot betalen te bewegen. De minister schrijft in een brief aan de Kamer dat alle andere partijen die geld in Nederland stallen wel negatieve rente betalen.

De zaak dient bij de zogeheten Commercial Court in Londen, omdat het contract tussen DB en de staat volgens Engelse regels is opgesteld. Het verschuldigde bedrag loopt in de tussentijd volgens de minister op.