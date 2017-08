Praxis wil meer kleine winkels in steden openen

Volgende week opent de doe-het-zelfketen in Amsterdam de vierde vestiging volgens dit concept. De gemakswinkels hebben onder meer een maakplaats, waar bewoners ter plekke aan een werkbank kleine klussen kunnen doen.

''We willen er zijn voor de makers, zeker in grote dichtbevolkte steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, waar niet iedereen een schuurtje met een werkbank of groot gereedschap in huis heeft", meldt de klusketen.

Praxis opende 2,5 jaar geleden de eerste stadswinkel aan de Kinkerstraat in Amsterdam, in navolging van concurrent Gamma. Dit bedrijf begon eerder met een soortgelijk concept.

Daarna opende Praxis ook stadswinkels in Rotterdam en Den Haag. Het concern wil ook zulke winkels openen in onder meer Utrecht en Nijmegen. In totaal heeft Praxis ongeveer honderdvijftig verschillende zaken.