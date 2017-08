Britse economie groeit langzamer in tweede kwartaal

In het eerste kwartaal ging de Britse economie met 0,2 procent vooruit. De economie van het Verenigd Koninkrijk laat duidelijk een groeivertraging zien, als een vergelijking wordt gemaakt met de laatste twee kwartalen van vorig jaar. Toen ging het nog om plussen van respectievelijk 0,5 en 0,7 procent.

Dit is voornamelijk te wijten aan de achterblijvende consumptie in het land, dat op het punt staat uit de Europese Unie te treden. Die consumentenuitgaven gingen in het tweede kwartaal met 0,1 procent omhoog. Dat is de kleinste toename sinds het vierde kwartaal van 2014.

Ook in Spanje is er een nieuwe inschatting van de economische groei beschikbaar gekomen. Daar trok de economie in het tweede kwartaal met 0,9 procent aan ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarmee wijkt ook dat groeicijfer niet af van de eerdere raming.