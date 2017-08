Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwt voor schuldenplafond VS

Fitch beoordeelt de kredietwaardigheid van de VS voorlopig nog wel met de hoogst mogelijke categorie. Ook ratingbureaus Moody's geeft de VS nog het best mogelijke cijfer. Bij Standard & Poor's (S&P) staat de Amerikaanse kredietwaardigheid sinds 2011 op AA+.

Dat er in het najaar weer onrust kan ontstaan over de noodzakelijke verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid is eigenlijk niets nieuws. In de afgelopen jaren liepen spanningen rond dat besluit ook geregeld hoog op, waardoor 's werelds grootste economie als wanbetaler te boek dreigde te komen staan.