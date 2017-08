Thuiszorgbedrijf Leven & Zorg maakt doorstart

Dat laat curator Paul Schaink woensdag aan NU.nl weten.

Van de 52 medewerkers krijgen 35 een nieuw arbeidscontract aangeboden. Dit zijn vooral zorgmedewerkers die de wijken ingaan om cliënten te verzorgen. Met name kantoormedewerkers kunnen niet bij de nieuwe organisatie aan de slag.

Zzp'ers

Ook zal MOB waar nodig nog een klein aantal zzp'ers inzetten die eerder actief was voor Leven & Zorg. "En dat is op dit moment, zoals het er nu naar uitziet, nog wel nodig", zegt Schaink.

De Amsterdamse cliënten die in het centrum en in Amsterdam-West wonen, kunnen ook na de doorstart zorg blijven ontvangen. Eerder werd al duidelijk dat er geen toekomst was voor de Utrechtse tak van Leven & Zorg. De zorg voor deze cliënten is vanwege logistieke redenen ondergebracht bij andere organisaties.

De thuiszorgorganisatie had op het moment van faillissement in augustus honderdtwintig cliënten in Amsterdam en bijna veertig in Utrecht. In totaal werden vijftig tot zestig medewerkers en vijf tot tien zzp'ers door het faillissement geraakt.

Ervaring

De curator stelt dat MOB onder meer een geschikte partij is, omdat het bedrijf veel ervaring heeft met het bieden van zorg aan mensen met een migrantieachtergrond. Leven & Zorg had veel cliënten met een migrantieachtergrond.

Ook is het een voordeel dat MOB als zorgverlener een contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft. Dat is in Amsterdam de belangrijkste zorgverzekeraar.

Verscherpt toezicht

Afgelopen juni werd Leven & Zorg nog door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie waren op heel wat terreinen verbeteringen nodig.

Zo waren niet alle medewerkers goed geschoold voor het werk dat ze deden, waren zorgdossiers niet compleet en werkten de zorgteams onvoldoende samen. De organisatie kreeg zes maanden de tijd om verbeteringen door te voeren.

Oorzaken

De curator benadrukt dat hij nog onderzoek moet doen naar de oorzaken van het faillissement. "Ze hadden veel ziekteverzuim en hebben veel peperdure uitzendkrachten moeten inhuren", laat Schaink weten.

Uiteindelijk leidde dit tot een grote schuld bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau heeft daarna beslag laten leggen. Ook zou het kunnen dat het bedrijf in algemene zin op te grote voet heeft geleefd. "De vraag is of er misschien strakker op de kosten had kunnen worden gelet", aldus de curator.