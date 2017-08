Klesch Aluminium Delfzijl opnieuw failliet

Nu is er wederom een curator aangesteld die gaat kijken of het bedrijf nog voorgezet kan worden.

Belangrijkste oorzaak van de nieuwe problemen is het uitblijven van noodzakelijke investeringen onder de huidige eigenaar Klesch. Die was enkele jaren terug nog de drijvende kracht achter de doorstart, maar laat het volgens vakbond FNV nu na om in de buidel te tasten voor nieuwe ovens voor de fabriek.

Curator Erik Eshuis stelt dat er sprake is van een conflict tussen Klesch en afnemer Noble. Daarbij zou Noble Klesch verwijten dat investeringen uitblijven. Door die patstelling zou de aluminiumsmelter vervolgens in de negatieve cijfers zijn beland.

Goed hoop

Er lijkt wel een goede kans op een nieuwe doorstart met nieuwe investeerders. ''Ik heb goede hoop'', aldus Eshuis. Volgens hem zijn er al zeker twee geïnteresseerde partijen. Er werd achter de schermen ook al een tijdje gesproken over een overname door derden.

De marktkansen voor aluminum zijn op dit moment tevens zeer gunstig. Daarom zien de curator en de lokale directie de gesprekken over een doorstart met vertrouwen tegemoet.

Er werken nog zo'n 175 mensen, minder dan bij het vroegere Aldel. FNV is ervan overtuigd dat die allemaal aan de slag moeten kunnen blijven. Het bedrijf gaat voorlopig ook gewoon door met produceren.

Failliet

Aldel kwam in 2013 in moeilijkheden doordat het aanzienlijk meer geld kwijt was aan elektriciteit dan concurrenten in bijvoorbeeld Duitsland. De fabriek kon echter weer open omdat er op termijn een stroomkabel aangelegd zou worden tussen Duitsland en Delfzijl, waardoor het bedrijf toegang zou krijgen tot goedkope Duitse stroom.

Volgens Kuiper is die kabel er nooit gekomen, maar de problemen van destijds spelen niet meer omdat de stroomprijzen enorm gekelderd zijn.