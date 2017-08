Europese Commissie bezorgd over fusie Bayer-Monsanto

De mededingingswaakhond in Brussel is bezorgd dat de fusie verstorend werkt op de markt voor onder meer pesticiden en zaden en stelt een diepgaand onderzoek in.

Verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat de transactie kan leiden tot hogere prijzen en minder keuze, kwaliteit en innovatie.

Beide bedrijven hebben al enkele concessies gedaan om aan de bezwaren tegemoet te komen, maar die worden beoordeeld als onvoldoende, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Zij heeft tot 8 januari de tijd om een besluit te nemen.

Overlap

De activiteiten van de twee ondernemingen overlappen op meerdere fronten. Zo biedt Bayer een van de weinige alternatieven voor Monsanto's onkruidverdelger Roundup, waarin het omstreden middel glyfosaat is verwerkt.

Ook zijn de twee bedrijven grote spelers in het ontwikkelen van bestrijdingsmiddelen die resistent zijn tegen bestaande producten. Dat is ook het geval op de markt voor biologische pesticiden en genetisch gemanipuleerde planteneigenschappen.

66 miljard

Bayer betaalt 66 miljard dollar voor de overname, waarmee het grootste zaden- en bestrijdingsmiddelenbedrijf ter wereld zou worden gecreëerd. De sector wordt al gedomineerd door grote multinationals.

Naast Dow en DuPont bundelden Syngenta en ChemChina eerder hun krachten. Daarbij greep de commissie in om landbouwers en consumenten te beschermen.

Echte concurrentie

''We moeten zeker stellen dat er echte concurrentie is, zodat boeren toegang hebben tot innovatieve producten, betere kwaliteit en producten kunnen kopen tegen concurrerende prijzen", aldus Vestager. Zij heeft honderdduizenden bezwaren van bezorgde Europeanen ontvangen.

Voor het onderzoek wordt nauw samengewerkt met de mededingingsautoriteiten in de VS, Australië, Brazilië, Canada en Zuid-Afrika. Het Duitse BASF en het Zwitserse Syngenta toonden in juni al interesse in enkele divisies die Bayer en Monsanto van de hand zouden moeten doen om toestemming voor de fusie te krijgen.