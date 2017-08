Eerste Nederlandse Hudson's Bay opent deuren op 5 september

Twee dagen later gaan de deuren van de winkels in Rotterdam en Den Haag open, meldt het bedrijf Hudson's Bay Company (HBC) dinsdag.

Later in september volgen nog zeven andere winkelopeningen voor Hudson's Bay, op locaties waar voorheen warenhuizen van de failliete keten V&D zaten.

De warenhuizen in Leiden, Breda, Maastricht, Almere, Zwolle, Tilburg en Den Bosch openen allemaal tussen 12 en 21 september. Alle winkels krijgen ook een feestelijke opening. De eerste is op 19 september in Amsterdam en de laatste op 30 september in Tilburg.

Saks OFF 5TH

Op 7 september gaat in Rotterdam ook de eerste Nederlandse vestiging van Saks OFF 5TH open. Die keten gaat grote merken met kortingen aanbieden.

Deze winkel opent gelijk met de Rotterdamse vestiging van Hudson's Bay en komt in hetzelfde pand aan de kop van de Koopgoot. Het Amsterdamse filiaal van Saks OFF 5TH komt in de Kalvertoren en gaat in november open.

Onduidelijkheid

Er was wat onduidelijkheid over de openingsdata van de winkels van de Canadese warenhuisketen. Het leek er eerder op dat de Amsterdamse vestiging al midden augustus zou openen. De datum van 17 augustus zong rond, maar bleek niet te kloppen.

"In het afgelopen jaar hebben de HBC-teams hard gewerkt aan de nieuwe Hudson's Bay warenhuizen, die met een geheel eigen karakter en belevenis zijn toegespitst op de Nederlandse markt", laat het bedrijf in een persverklaring weten.

Enthousiasme

"We kijken er naar uit om de nieuwe Hudson's Bay en Saks OFF 5TH winkels aan Nederland te laten zien", stelt CEO Wolfgang Link van HBC Europa.

"Vanaf dag één zijn we toegewijd aan de Nederlandse markt en waarderen we de enorme steun en het enthousiasme waarmee we door het Nederlandse publiek zijn ontvangen."