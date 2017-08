Volume investeringen licht gedaald in juni

Dat komt met name doordat in 2016 meer in vliegtuigen is geïnvesteerd dat dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De investeringen in woningen en personenauto's namen wel toe. Ook bij vrachtwagens, bestelwagens en machines was er sprake van een stijging.

Volgens de investeringsradar van het CBS zijn de condities voor de investeringen in augustus gunstiger dan in juni. Dat komt onder meer door exportgroei en een toename van de bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie.