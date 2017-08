Trafigura en Rosneft ronden overname Essar Oil af

De verkoop van 98 procent van het onderdeel van conglomeraat Essar Group had veel voeten in de aarde. De deal werd al in oktober aangekondigd en Rosneft gaf twee jaar geleden al toe in gesprek te zijn met het op één na grootste Indiase private oliebedrijf.

Met het geld wil Essar, dat onder meer actief is in staal en als havenbedrijf, circa 50 procent van zijn schulden aflossen. Rosneft kan met de deal zijn vleugels uitslaan in een van de snelst groeiende markten ter wereld.