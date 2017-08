'China heeft meeste te verliezen in handelsoorlog met VS'

Dit schrijft de Britse zakenkrant Financial Times zondag op basis van een rapport van de Amerikaanse denktank The Conference Board.

Volgens de berekeningen is 3 procent van de Chinese economie afhankelijk van de export met de VS. Export van de VS naar China is aan de andere kant maar goed voor 0,7 procent van de Amerikaanse economie.

De economie van de Europese Unie is voor 1,6 procent afhankelijk van de handel met China. Zelfs voor het naburige Japan komt het cijfer maar op 2,1 procent te staan.

Erik Lundh, econoom bij The Conference Board, concludeert dat een handelsoorlog tussen de VS en China geen groot gevaar is voor de Amerikaanse economie. Hij benadrukte wel dat zelfs met de relatief lage impact, de schade uiteindelijk groot zal zijn in bijkomende schade.

Zo zal met een handelsoorlog de relatie tussen beide landen ook op andere gebieden worden geraakt.