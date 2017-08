Heineken schikt met voormalige werknemers uit Congo

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), die de oud-werknemers bijstond, maakte dat bekend. De 168 werknemers hadden de Nederlandse bierbrouwer in oktober 2015 beschuldigd van het schenden van de mensenrechten. De inhoud van de schikking is niet bekendgemaakt.

Bralima zou de werknemers tussen 1999 en 2003 onrechtmatig hebben ontslagen en hebben samengewerkt met de gewelddadige rebellenbeweging RCD-Goma.

Die had in die periode de macht in handen in de Oost-Congolese stad Bukavu. Bralima maakte volgens de aanklacht gebruik van de onrust om op grote schaal mensen te ontslaan. Daarvoor vroeg de brouwerij toestemming aan de rebellenbeweging in plaats van aan de bevoegde arbeidsinspectie.

Tegen Heineken werd uiteindelijk een klacht ingediend omdat het als moederbedrijf moest hebben geweten van het gebeurde. Vanaf januari ging de bierbrouwer met de klagers in gesprek. Dat heeft uiteindelijk tot een oplossing geleid waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden, bevestigde Heineken desgevraagd. ''Alle partijen zijn tevreden dat dit hoofdstuk nu is afgesloten'', aldus een woordvoerder.