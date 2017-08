Investeringsmaatschappijen slagen nu wel in overname farmaceut Stada

Er hebben zich genoeg aandeelhouders aangemeld om de overname te kunnen laten doorgaan, melden de investeringsmaatschappijen vrijdag. Met de acquisitie is een bedrag gemoeid van 5,4 miljard euro.

Volgens de partijen is de minimale acceptatiegrens van 63 procent van de aandelen behaald, wat betekent dat het bod kan worden doorgezet. Eerder zagen Bain en Cinven een overname stranden omdat er onvoldoende aandelen waren aangemeld. Daarop werd het bod op Stada verhoogd en de minimale acceptatiegrens verlaagd.

Verder zijn ook alle benodigde goedkeuringen van autoriteiten binnen. De Nederlandse topman van Stada, Engelbert Coster Tjeenk Willink, liet in een verklaring weten blij te zijn dat er nu duidelijkheid is over het eigendom van Stada en dat het bedrijf zich nu weer volledig kan richten op zijn operationele werkzaamheden. Tjeenk Willink kwam in juli aan het roer te staan bij Stada.

De activistische investeerder Elliott Advisors, onder meer bekend van zijn rol bij AkzoNobel, is ook betrokken bij Stada. Elliott is een grote aandeelhouder van het farmacieconcern. Elliott zou de overname van Stada door Bain en Cinven steunen. Eerder was er juist onzekerheid over de bedoelingen van Elliott rond Stada.