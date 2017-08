FrieslandCampina verkoopt maker Appelsientje aan investeerder

Dit meldt FrieslandCampina donderdag. Het concern wil zich gaan richten op de zuivelportfolio. Financiële details werden niet gegeven.

Naast Appelsientje is Riedel ook bekend als producent van CoolBest, DubbelFrisss, DubbelDrank, Taksi en Extran.

In februari meldde FrieslandCampina dat een verkoop van de sap- en limonadedochter werd onderzocht. Riedel produceert al sinds 1879 mineraalwater, limonade en vruchtendranken. Het merk Appelsientje werd in 1973 geïntroduceerd.

Riedel telt tweehonderd werknemers en was vorig jaar goed voor een omzet van 125 miljoen euro. Het in Ede gevestigde bedrijf is marktleider in Nederland in zowel de houdbare als gekoelde vruchtensappen en -dranken. Daarnaast is het bedrijf actief op de Belgische markt.

De Amsterdamse investeringsmaatschappij Standard Investment richt zich op kleine tot middelgrote bedrijven in Nederland en België. Zij heeft al belangen in onder meer fastfoodketen Burger King Nederland en de producent van afbakbrood Dutch Bakery.