Fors hogere omzet en winst voor Chinese internetgigant Alibaba

De winst verdubbelde naar 2,3 miljard euro, zo meldt Alibaba bij de presentatie over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar van het bedrijf.

De onderneming, genoteerd aan de beurs in New York, profiteert van de Chinese klanten die meer uitgeven. Het aandeel Chinese verkopen in de totale inkomsten neemt in veel categorieën toe. Ook clouddienstverlening en de entertainmenttak presteren goed, maar de investeringen in fysieke winkels renderen nog niet.