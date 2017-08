Kapitaalbuffer NN Group hoger dan verwacht

De kapitaalbuffer van het bedrijf, berekend volgens de Europese solvabiliteitsrichtlijnen (Solvency II), kwam uit op 196 procent.

Vergeleken met een jaar eerder daalde de mate waarin NN aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen wel. In het tweede kwartaal van 2016 had NN een Solvency II-ratio van 238 procent. Deze daling is mede het gevolg van het uitbetalen van het interim-dividend over 2017 en de kosten die zijn gemaakt voor de overname van branchegenoot Delta Lloyd.

Dit kwartaal zijn de resultaten van Delta Lloyd voor het eerst volledig ingeboekt in de NN-cijfers. NN boekte een operationeel resultaat uit voortgezette activiteiten van 404 miljoen euro. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Delta Lloyd was goed voor een operationele winst van 50 miljoen euro.

Nettowinst

De nettowinst nam wel met 28 procent af naar 240 miljoen euro, waarbij Delta Lloyd circa 21 miljoen euro toevoegde aan het bedrag onder de streep. De daling van de winst komt onder meer door kosten die NN in Australië moest maken vanwege belastingperikelen. Daarvoor zette NN 188 miljoen euro opzij.

Topman Lard Friese sprak in een toelichting van sterke resultaten, waarbij het bedrijf in vrijwel alle lagen vooruitgang boekte. Het interim-dividend bedraagt 0,62 euro per aandeel wat neerkomt op circa 209 miljoen euro.

De overname van Delta Lloyd levert volgens Friese aanzienlijke synergievoordelen op. ''Maar daarvoor is nog een hoop werk te doen", aldus Friese. Hij kon ook nog niet zeggen in hoeverre medewerkers zullen moeten vrezen voor hun baan. Aan het einde van het jaar komt NN met een update over de samensmelting van de bedrijven.