Nederlandse economie laat 'uitzonderlijk' sterke groei zien in tweede kwartaal

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend. Het statistiekbureau spreekt van een "uitzonderlijk" sterke groei van het bruto binnenlands product (bbp). Het is het dertiende kwartaal op rij dat de economie in de lift zit.

De sterke groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Ook namen de investeringen weer toe.

Een groeicijfer van deze grootte is deze eeuw pas twee keer eerder gemeten. "In hoeverre de groei in het tweede kwartaal een uitschieter is, zal blijken bij de groeicijfers van de komende kwartalen", aldus het CBS.

In het eerste kwartaal groeide de economie nog met 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze eeuw telde tot nu toe 66 kwartalen. In 47 hiervan werd groei opgetekend.

Jaarbasis

Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar groeide de economie met 3,3 procent. De economische vooruitgang is te danken aan zowel meer uitvoer als meer consumptie en investeringen.

De export groeide in het tweede kwartaal van 2017 iets minder hard dan in het voorgaande kwartaal. Bedrijven voerden vooral meer chemische producten, machines en apparaten uit. De import van goederen en diensten groeide minder sterk dan de uitvoer. Hierdoor droeg het saldo van im- en export aanzienlijk bij aan de economische groei.

De bestedingen van consumenten namen iets sterker toe dan in voorgaande kwartalen. Huishoudens gaven vooral meer uit aan kleding, elektrische apparaten, de inrichting van hun huis, voeding, dranken en tabak. Daarnaast besteedden consumenten meer aan diensten, zoals horeca. Ook buitenlandse consumenten hebben meer uitgegeven in Nederland.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid trekt ook steeds verder aan, meldt het CBS verder. In het tweede kwartaal nam het aantal banen toe met 51.000 vergeleken met een kwartaal eerder. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kwamen er 199.000 banen bij, het hoogste aantal sinds 2008.

Het Centraal Planbureau (CPB) liet in de eveneens woensdag gepubliceerde concept Macro Economische Verkenning weten een economische groei van 3,3 procent voor het hele jaar te verwachten. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis in 2007 dat de economische groei naar verwachting boven de 3 procent uitkomt.

CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot in Nederland viel in het tweede kwartaal 0,9 procent lager uit dan een jaar eerder. Dit is vooral te danken aan de veranderde brandstofmix bij de productie van elektriciteit en aan het lagere gasverbruik voor verwarming door het zachtere weer.

De uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer lag bijna 5 procent lager dan vorig jaar. Energiebedrijven gebruiken bij hun productie minder steenkool en meer aardgas.