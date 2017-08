Ook gemeente Dordrecht wil aandelen Eneco verkopen

Als de Dordtse gemeenteraad uiterlijk eind oktober met het plan instemt, is een meerderheid van de aandeelhouders voor verkoop. Rotterdam en Den Haag hebben samen al bijna de helft van de aandelen in handen.

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. De gemeenten kijken naar hun aandeelhouderschap vanwege de splitsing van Eneco in een netwerk- en een leverbedrijf. Die werd in januari afgerond.

Een verkoop van Eneco vindt pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar plaats. Voor die tijd beslissen ook de overige vijftig gemeenten nog over de verkoop van hun belang.