Boskalis koopt Britse bodemonderzoeker Gardline Group

Het bedrijf betaalt daarvoor ongeveer 40 miljoen pond (44 miljoen euro), inclusief overgenomen schulden, maakt het bedrijf dinsdag bekend.

Met de overname wil Boskalis alsnog voet aan de grond krijgen op het gebied van bodemonderzoek. Eerder zocht de offshoredienstverlener toenadering tot het veel grotere Fugro.

Dit deed het bedrijf onder meer door een fiks belang te nemen. Maar omdat het Leidschendamse bedrijf niets van samenwerking wilde weten, verkocht Boskalis deze aandelen weer.

De huidige jaaromzet van Gardline ligt tussen de 60 en 70 miljoen pond. Gezien de slechte vooruitzichten op de korte termijn verwacht Boskalis niet dat de overname de eerstkomende jaren bijdraagt aan de winst voor rente en belastingen. Wel versterkt het bedrijf naar eigen zeggen zijn uitgangspositie voor als de markt gaat aantrekken.

Het in 1969 opgerichte Gardline is een familiebedrijf met ongeveer 750 mensen in dienst. De vloot bestaat uit 15 onderzoeksschepen en 25 kleinere vaartuigen.

De belangrijkste vestigingen bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, maar het bedrijf heeft ook activiteiten in de Verenigde Staten, Brazilië en Singapore.

De belangrijkste markt voor dit bedrijf is Noordwest-Europa. Daar is Gardline volgens Boskalis de voornaamste concurrent van Fugro op het gebied van zeebodemonderzoek in opdracht van bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven en bouwers van windmolenparken op zee.