Crocs vangt bot in patentzaak over model schoenen

Crocs heeft over het patent op de klompen een jarenlange juridische strijd gevoerd tegen verschillende concurrenten, waarvan het bedrijf Dawgs de prominentste is.

Volgens de US Patent and Trademark Office zijn concurrenten al met de productie van soortgelijke schoenen begonnen voordat Crocs er patent op had aangevraagd. Dat kon gebeuren doordat ruwe schetsen al te zien waren geweest in mediapublicaties en er al modellen in de winkels lagen voor de patentaanvraag.

Overigens heeft Dawgs Crocs op zijn beurt ook beschuldigd van patentbreuk. Daarbij gaat het om de zogenoemde Z-Strap-sandaal.

Crocs gaat tegen de uitspraak in beroep.

Ondergang

Dat het ontwerp nu wettelijk gezien niet uniek is, kan wel eens de ondergang van het bedrijf betekenen, schrijven verschillende Amerikaanse media. Crocs ontketende ongeveer tien jaar geleden een wereldwijde rage met het gelijknamige praktische schoeisel, maar de laatste jaren gaan de zaken een stuk minder.

In het eerste kwartaal van dit jaar liep de omzet met 10 procent terug. Crocs moet 160 van zijn 400 winkels in de Verenigde Staten sluiten.