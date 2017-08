'Telecomconcern Altice zoekt steun voor overname kabelbedrijf Charter'

Dat melden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg.

Naar verluidt heeft het van oorsprong Franse Altice het Canadese pensioenfonds CPP Investment Board en investeringsmaatschappij BC Partners gevraagd om mee te doen met het financieren van de overname.

Die twee zijn al grote aandeelhouders van het Amerikaanse dochteronderdeel Altice USA en werkten in het verleden vaker samen met Altice. De onderhandelingen bevinden zich volgens de bronnen nog in een vroeg stadium en het is nog niet duidelijk of er echt meegewerkt gaat worden aan een overname van Charter.

Eerder deze maand verschenen berichten in de media dat Altice en Altice USA werken aan een bod op Charter. De marktwaarde van Charter bedraagt circa 120 miljard dollar.

Er is nog geen formeel bod gedaan op Charter dat veel groter is dan Altice en Altice USA. Ook is het niet zeker of er wordt doorgezet met een overnamebod.

Andere partijen

Ook andere belangrijke partijen zouden interesse hebben in een overname van Charter, een van de grootste spelers op het gebied van betaaltelevisie in de Verenigde Staten. Zo zou het Japanse telecomconcern Softbank een bod willen doen om Charter vervolgens samen te voegen met dochteronderdeel Sprint.

Charter wees eerder nog een voorstel van Softbank voor een combinatie met Sprint af.

CPP Investment Board en BC Partners werkten samen met Altice bij de overnames van de Amerikaanse kabelaars Suddenlink en Cablevision. Die twee bedrijven werden samengevoegd tot Altice USA, dat in juni een eigen beursnotering in New York kreeg.

CPP Investment Board bezit 17 procent van de aandelen Altice USA en BC Partners meer dan 26 procent.