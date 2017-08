'Deel van kleding met label 'made in China' komt uit Noord-Korea'

Dat schrijft Reuters zondag. Het persbureau sprak met verschillende handelaren en bedrijven langs de grens met China en Noord-Korea.

Alle bronnen spreken op voorwaarde van anonimiteit. De kwestie ligt gevoelig omdat de Verenigde Naties sancties tegen Noord-Korea hebben afgekondigd. Alle textielfabrieken in Noord-Korea zijn staatseigendom. De in- en uitvoer van textiel valt echter niet onder de strafmaatregelen.

Kostenbesparing

Door de productie naar Noord-Korea te verschuiven, kan tot 75 procent op de kosten worden bespaard, bevestigt een handelaar. De kleren zouden onder meer naar de Verenigde Staten, Europa, Japan, Zuid-Korea en Rusland worden geëxporteerd.

"We vragen de Chinese leveranciers of ze open willen zijn naar hun klanten, maar het kan zijn dat de uiteindelijke koper zich er niet bewust van is dat de kleding in Noord-Korea is gemaakt", aldus een zakenman in de grensplaats Dandong.

Textiel heeft de tweede grootste exportwaarde van Noord-Korea, na kolen en andere mineralen. Eerder deze maand legde de VN-veiligheidsraad nieuwe sancties op aan Noord-Korea, waardoor onder meer de uitvoer van steenkool, ijzererts en looderts aan banden werd gelegd.