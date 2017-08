'Buffers Deense banken moeten met miljarden omhoog door Basel'

Een expertpanel heeft dat in opdracht van de Deense overheid berekend, zo meldt persbureau Bloomberg.

Het gaat om nieuwe regels die worden voorgesteld vanuit het Basel-comitè. Het is nog niet zeker dat deze regels ook worden ingevoerd zoals ze nu zijn voorgesteld.

Vanuit Denemarken is er weerstand tegen de voorstellen. Volgens het expertpanel houden de regels geen rekening met de lage risico’s van hypotheken in Denemarken. Met de nieuwe regels zouden banken hogere buffers moeten aanhouden voor eventuele verliezen op hypotheken.

Financiële instabiliteit

Volgens de Denen worden banken hierdoor gestimuleerd om geld te steken in meer risicovollere activiteiten en zou de financiële instabiliteit juist toenemen.

De Deense overheid heeft toegezegd alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de huidige voorstellen gaan gelden voor Deense banken.

In het rapport werd gekeken naar de cijfers van Danske Bank, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit and Sydbank A/S. Opgeteld hadden deze banken vorig jaar ter waarde van 260 miljard kroon (34,7 miljard euro) aan bufferkapitaal.

Met de nieuwe regels zouden de banken zo'n 27 procent tot 39 procent meer kapitaal nodig hebben. Omgerekend gaat het om 64 miljard tot 92 miljard kroon (8,68 miljard tot 12,3 miljard euro).