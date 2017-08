FNV vindt werkdruk bij KLM ongezond hoog

Zo'n tweederde van de werknemers geven in het onderzoek onder ruim duizend ondervraagden aan dat de werkdruk zo hoog is dat er gezondheidsrisico's kunnen ontstaan. Bijna 60 procent stelt dat signalen daarover door KLM worden genegeerd.

FNV wijst erop dat het aantal passagiers bij KLM in de afgelopen tien jaar flink is gestegen, maar dat het aantal werknemers vrijwel gelijk is gebleven. Die combinatie is een belangrijke oorzaak voor de hoge werkdruk, al verschilt die wel per afdeling.

Bij de bagage-afhandelaars geeft 82 procent aan dat de werkdruk te hoog is, bij de technische dienst is dat net iets minder dan de helft. De andere afdelingen zitten rond het gemiddelde.

Ook andere zaken zijn niet in orde, vinden de werknemers. Zo klagen de vrachtafhandelaars dat ze steeds zwaardere gewichten moeten tillen.

De meerderheid van bagage-afhandelaars stelt niet genoeg ruimte te hebben om het werk te doen. Daarnaast zijn de onregelmatige diensten slecht voor de gezondheid, vindt 62 procent van de ondervraagden.

Ziekteverzuim

Bij het KLM-grondpersoneel is het ziekteverzuim hoog. De werknemers zeggen dat dat vooral wordt veroorzaakt door lichamelijke belasting, werkdruk en onderbezetting.

Opvallend is ook dat uitzendkrachten aangeven zich niet ziek te willen melden omdat ze daar door hun uitzendbureau op afgerekend worden. KLM moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen, vindt FNV.

De bond dringt er bij KLM op aan om de onderbezetting op te lossen. Ook wil de bond dat er in de vracht- en passagiersafhandeling cao's voor hele sector worden afgesproken. Tegelijk wil de bond ook dat de overheid en Schiphol zich inzetten om oneerlijke concurrentie terug te dringen.

KLM laat in een reactie weten dat het onderwerp werkdruk en werkdrukbeleving serieus wordt genomen. KLM voert er naar eigen zeggen intensief overleg over met de bonden en de medezeggenschap. Volgens de maatschappij is afgesproken om dat overleg deze maand een vervolg te geven, waar de uitkomsten verder kunnen worden besproken.