NAM mocht niet zeggen dat gas schoonste brandstof is

Milieudefensie had bezwaar gemaakt tegen de uitlating die de NAM op haar website had staan. De maatschappij had het over "in eigen land geproduceerd gas".

De Reclame Code Commissie stelt dat zo'n uitspraak misleidend is, omdat de suggestie wordt gewekt dat fossiele brandstoffen schoon kunnen zijn en geen schade aan het milieu veroorzaken.

Vooruitlopend op de uitspraak had de NAM de tekst al veranderd in "minst vervuilende fossiele brandstof". Daarom komt de Reclame Code Commissie niet met een aanbeveling.