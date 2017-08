Italië produceert ondanks crisis 6,8 miljard bolletjes ijs

Dat komt neer op 6,8 miljard bolletjes roomijs en bijna zes keer zoveel als Nederland produceert, blijkt uit gegevens van Europees statistiekbureau Eurostat. Italië is daarmee de grootste ijsproducent van de EU.

Duitsland is de tweede roomijsproducent met 515 miljoen liter, oftwel 16 procent. Frankrijk volgt met 454 miljoen liter en een aandeel van 14 procent.

Het Italiaanse ijs wordt deels verkocht via de ruim negentienduizend ijssalons in het Zuid-Europese land. Het aantal ijssalons in Italië neemt nog ieder jaar toe. En hoewel de meeste ijssalons kleine familiebedrijfjes zijn, is de hele bedrijfstak goed voor een omzet van 1,4 miljard euro.

De gemiddelde Italiaan eet ruim honderd bolletjes ijs per jaar. Met meer dan zestig miljoen Italianen blijft er niet veel Italiaans ijs over om te exporteren. Italië is op de Europese exportranglijst de nummer vijf.