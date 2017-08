NS-dochter Abellio mag vervoer tussen Londen en West Midlands verzorgen

West Midlands Trains (WMT), een samenwerkingsverband waar Abellio toe behoort, heeft daarvoor een concessie gewonnen die start in december en loopt tot het voorjaar van 2026.

Het gaat om treinverkeer dat de Britse hoofdstad met Birmingham en Liverpool verbindt en verschillende regionale lijnen. WMT wil komende negen jaar bijna 1 miljard pond uittrekken voor investeringen in de concessie, waaronder zo'n 700 miljoen pond voor nieuwe en opgekalefaterde treinen.

De gunning is ook interessant, omdat het de eerste keer is dat er Japanse bedrijven betrokken zijn bij een succesvolle bieding in het Britse spoorvervoer. WMT is voor 70,1 procent eigendom van Abellio, de rest is in handen van het Japanse conglomeraat Mitsui en de East Japan Railway Company (JR East).

JR East vervoert in Japan dagelijks zo'n zeventien miljoen mensen en bedient tevens 's werelds drukste treinstation in Tokio.