Groei in pakketten compenseert krimp briefpost

In 2016 groeide de omzet van het bezorgen van post en pakketten naar bijna 3 miljard euro, blijkt donderdag uit een jaarlijkse monitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder heeft voor het onderzoek gekeken naar gegevens van 28 postvervoerders en 6 pakketvervoerders.

Consumenten hebben in 2016 zo'n 196 miljoen brieven en kaarten verstuurd. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer twaalf per persoon. Een jaar eerder ging het nog om 220 miljoen verzonden brieven en kaarten. Dat is circa dertien per persoon. PostNL heeft de prijs van een postzegel in 2016 verhoogd van 0,73 euro naar 0,78 euro.

Bedrijven hebben vorig jaar 2,6 miljard brieven, tijdschriften en zakelijke poststukken verzonden. Dat is 10 procent minder dan in 2015. Pakket- en postvervoerders hebben hier 1,18 miljard euro omzet uit gehaald. Dit bedrag is 8 procent lager uitgevallen dan een jaar eerder.

Pakketten

In totaal hebben bedrijven en consumenten in 2016 samen 350 miljoen pakketten verzonden. Dat zijn er 12 procent meer dan in 2015. Dit leverde pakketvervoerders een omzet van 1,8 miljard euro op. Zo'n 8 procent hoger dan een jaar eerder.

Binnen Nederland werden de meeste pakketten door bedrijven naar consumenten verstuurd. Het ging vorig jaar om 152 miljoen stuks. Bedrijven hebben elkaar bijna 70 miljoen pakketten verstuurd. Consumenten verzonden er zo'n zeven miljoen.

Investeringen

Volgens de toezichthouder concurreren post- en pakketvervoerders met elkaar om zakelijke verzenders. Ook investeren de bedrijven in het verbeteren van hun dienstverlening.

Zo hebben postvervoerders vorig jaar geld gestoken in sorteermachines, software en elektrische fietsen. "Door post machinaal te tellen, te sorteren en te wegen, kunnen zij post sneller en nauwkeuriger verwerken", aldus de ACM.

App

"Met een speciale app voor bezorgers houdt een aantal postvervoerbedrijven bij of de bezorging goed verloopt. Zo kunnen zij klanten meer zekerheid geven over de kwaliteit van de bezorging van hun post." Ook kunnen bedrijven de data uit de app gebruiken om na te gaan of er iets mis is gegaan bij de bezorging.

Een aantal postvervoerders kwam vorig jaar met nieuwe diensten en producten zoals bezorging per fietskoerier, brievenbuspakjes en eigen kerstzegels.

Regionale postvervoerders

Verder hebben regionale postvervoerders geïnvesteerd in de uitbreiding van hun bezorgingsdiensten. Op plekken waar ze geen dekking hebben, kunnen ze gebruikmaken van het netwerk van PostNL. Dat heeft de ACM in juli besloten.

Deze bedrijven bezorgen ruim 60 procent van de post van hun zakelijke klanten zelf. Iets minder dan 40 procent wordt via het netwerk van PostNL bezorgd. Dit aandeel is vorig jaar afgenomen ten opzichte van 2015.

PostNL

PostNL heeft maandag zijn winstverwachting naar beneden bijgesteld. Het besluit van de toezichthouder, dat vanaf 1 augustus van kracht is, heeft volgens het bedrijf sneller invloed op de resultaten dan verwacht. De impact op jaarbasis op de resultaten bedraagt naar verwachting tussen 30 miljoen tot 50 miljoen euro.

PostNL is het oneens met het besluit en stelt dat dit is gebaseerd op ''regelgeving die niet aansluit op de werkelijkheid van een krimpende postmarkt''.

Volgens het bedrijf zal dit beleid de duurzaamheid van het Nederlandse postnetwerk beschadigen en resulteren in concurrentie ten koste van arbeidsvoorwaarden.