Curator Leven & Zorg optimistisch over mogelijke doorstart

Curator Paul Schaink laat woensdag aan NU.nl weten dat meer dan tien gegadigden zich hebben gemeld voor een eventuele overname van de Amsterdamse tak van de onderneming. Het bedrijf werd vorige week failliet verklaard.

De geïnteresseerde partijen krijgen tot donderdagmiddag 17.00 uur de tijd om een bod uit te brengen. Daarna zal de curator een of meer partijen uitnodigen voor een volgend gesprek.

Veilige haven

Hij wil naar eigen zeggen uiterlijk 21 augustus de thuiszorgonderneming van Leven & Zorg "in een veilige haven" hebben geloodst. Voor de Utrechtse tak van Leven & Zorg ziet de curator geen doorstartmogelijkheden.

Schaink stelt dat het Amsterdamse gebied waarbinnen de organisatie actief was dermate compact is, dat dit logistiek gezien goed over te nemen is door een zorgteam. Ook is het volgens hem gunstig dat er nog "een flink team" beschikbaar is.

Overgenomen

Zo'n vijftig tot zestig medewerkers en vijf tot tien zzp'ers zijn door het faillissement geraakt. De medewerkers krijgen loon doorbetaald via uitkeringsinstantie UWV. Dit geldt niet voor de zzp'ers.

De thuiszorgorganisatie van Leven & Zorg had honderdtwintig cliënten in Amsterdam en bijna veertig in Utrecht. De meeste mensen in Amsterdam worden nog door Leven & Zorg bediend, dat zijn er inmiddels iets minder dan honderd. In Utrecht hebben andere zorgverleners, zoals Nicon Care, de taken overgenomen.

Verscherpt toezicht

In juni werd het bedrijf al door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie waren op heel wat terreinen verbeteringen nodig.

Zo waren niet alle medewerkers goed geschoold voor het werk dat ze deden, waren zorgdossiers niet compleet en werkten de zorgteams onvoldoende samen. De organisatie kreeg zes maanden de tijd om verbeteringen door te voeren.

Leven & Zorg is in 2009 opgericht. In 2015 kwam er een ggz-afdeling bij, maar dit onderdeel valt niet onder het faillissement.