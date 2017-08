Koersen Britse gokbedrijven onder druk door zorgen over strenger toezicht

Dat kwam onder meer door zorgen over strenger toezicht en daaraan gekoppelde extra fiscale lasten.

De Britse regering komt in oktober met een rapport over de gokindustrie in het land. Kenners voorzien onder meer een wijziging in het beleid omtrent gokterminals in winkels waarbij gokkers voor een klein bedrag al weddenschappen kunnen plaatsen.

Critici bestempelen die machines als de cocaïne van het gokken, vanwege het verslavende karakter. Ook andere maatregelen zijn mogelijk in de maak, om maar meer zicht te krijgen op de industrie.

Investeerders wakkerden de zorgen over de Britse gokindustrie woensdag verder aan nadat ongeveer 90 miljoen aandelen in Ladbrokes van de hand werden gedaan.

Deze stap volgde kort op het onverwachtse vertrek van de topman van Paddy Power Betfair eerder deze week, waarop dat bedrijf al fors aan beurswaarde inleverde.