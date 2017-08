Japanse beurs sluit met fors verlies door zorgen Noord-Korea

De oplopende geopolitieke spanningen rond Noord-Korea en een tegenvallend Chinees inflatiecijfer drukten het beurssentiment.

Noord-Korea gaf aan dat het zich ''voorzichtig oriënteert" op een aanval op het eiland Guam, een territorium van de VS gelegen in de Grote Oceaan. Het dreigement volgt nadat de Amerikaanse president Donald Trump het communistische land in felle bewoordingen waarschuwde te stoppen met het bedreigen van zijn land.

De toonaangevende Nikkei eindigde in Tokio 1,3 procent lager op 19.738,71 punten. De Japanse exportbedrijven kampten met een duurdere Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien.

Olympus zakte 7 procent na tegenvallende resultaten van het Japanse technologieconcern. Toshiba, dat eerder deze maand degradeerde naar de tweede divisie van de beurs in Tokio, bleef profiteren van berichten dat de accountant de jaarcijfers van het geplaagde technologiebedrijf zal goedkeuren en won ruim 3 procent.

In Seoul verloor de Kospi 1 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent lager en de beurs in Shanghai zakte 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent.