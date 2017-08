'Pilootloos vliegen niet per se goedkoper dan vluchten met piloten'

UBS kwam maandag met een rapport naar buiten waaruit zou blijken dat de luchtvaartsector door pilootloos te vliegen ongeveer 35 miljard dollar per jaar zou kunnen besparen.

''Ik heb daar mijn twijfels bij. Ik denk dat vliegen in de toekomst duurder gaat worden", reageert Melkert. Hij denkt dat de brandstofkosten zullen stijgen en ook de ontwikkeling van deze technologie is duur. Passagiers hoeven volgens de luchtvaartexpert geen goedkopere tickets te verwachten.

Melkert heeft ook zijn twijfels over de veiligheid. ''Het is de vraag of we met technologie alles kunnen bedenken wat er mis kan gaan met een vliegtuig. In 50 tot 75 procent ligt de oorzaak van een ongeval bij de piloot. We registreren heel goed wat er misgaat, maar we houden niet bij wat er goed gaat.''

UBS gaat uit van de besparing omdat deze maatregel zorgt voor lagere personeelskosten en lagere rekeningen voor verzekeringspremies en brandstof.