Europese Commissie akkoord met overname Banco Popular

Door de goedkeuring kan de overname nu worden afgerond. De Spaanse bank Santander nam in juni de in financiële problemen geraakte branchegenoot Banco Popular over voor 1 euro.

De overname was georkestreerd door de Europese bankenwaakhond Single Resolution Board (SRB) en de Spaanse bankenwaakhond FROB. Op die manier viel Banco Popular niet om en kwam er geen instabiliteit in het financiële stelsel in Spanje en Portugal.

Banco Popular was in de problemen gekomen door vastgoedleningen waarvan twijfelachtig was geworden of ze nog zouden worden afgelost. De kapitaalbuffer van de bank was daardoor sterk verslechterd.