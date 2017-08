De Bijenkorf gaat bestellingen uit webshop gratis bezorgen

Ook kunnen klanten nu tegen betaling kiezen voor bezorging op afspraak, naast de al bestaande zondagbezorging.

DeBijenkorf.nl is de afgelopen jaren flink gegroeid. De warenhuisketen zei bij de jaarcijfers in mei al dat de webshop ''goed winstgevend'' was. Een groot deel van de klanten van de Bijenkorf shopt volgens het retailbedrijf zowel online als in de winkel.

''Wij zijn verheugd dat PostNL haar dienstverlening nu heeft uitgebreid met bezorging op afspraak en dat wij dit als eerste webshop kunnen aanbieden'', stelt Pieter Heij, directeur omnichannel bij de Bijenkorf.

Het hebben van een goede webwinkel is tegenwoordig van levensbelang voor grote spelers in de detailhandel. De Bijenkorf is in 2013 tevens op de luxetoer gegaan. Toen kondigde de onderneming de sluiting aan van vijf van de twaalf warenhuizen en werd er veel geld uitgetrokken voor het aantrekken van nieuwe merken en het verbouwen van de resterende vestigingen.