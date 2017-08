Curator Witteveen heeft goede hoop op doorstart

Dat meldt hij dinsdag in een persbericht. Volgens curator Rinke Dulack heeft "een behoorlijk aantal gegadigden" zich aangemeld om een doorstart van het bedrijf te realiseren.

De curator heeft een selectie gemaakt en praat nog met een aantal partijen over een eventuele doorstart. Hij verwacht dat dit proces "nog wel enige tijd" zal duren.

Rustiger vaarwater

De onderneming is op 25 juli failliet verklaard, nadat het faillissement door de Belastingdienst was aangevraagd. Volgens Dulack is het bedrijf inmiddels "in rustiger vaarwater" terechtgekomen.

Van het totale aantal winkels kunnen 72 nog open blijven, omdat de curator en de betrokken bank hier afspraken over hebben gemaakt. De curator noemt de verkopen sinds het faillissement "zonder meer bevredigend".

Website

Een aantal vestigingen is gesloten en de webwinkel is nog uit de lucht. Wel worden eerder via de website bestelde orders nog afgerond. Spaarkaarten die voor het faillissement zijn afgegeven, blijven geldig als consumenten tenminste 75 euro besteden.

Witteveen heeft 98 winkels en zo'n vierhonderd werknemers. Vorige maand opende het bedrijf nog een vestiging in Drachten.