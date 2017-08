Europese Commissie akkoord met steun voor Maastricht Aachen Airport

Luchtvaartmaatschappijen kunnen hierme aanspraak maken op zogenoemde opstartsubsidies als ze nieuwe routes openen vanaf Maastricht. Het steunprogramma heeft een omvang van maximaal 10 miljoen euro.

Volgens de Europese Commissie zal het project de verbindingen tussen de regio en andere gebieden in Europa versterken, zonder daarbij de concurrentie te verstoren.

Het steunprogramma is aangemeld in maart en loopt tot december 2019. De subsidies gelden niet voor bestemmingen die al door luchthavens in de buurt worden bediend.

Maastricht Aachen Airport belandde in 2013 in financiële problemen. De provincie Limburg nam het vliegveld in Beek vervolgens over voor het symbolische bedrag van 1 euro.

Vrachtverwerking is de belangrijkste activiteit op de Limburgse luchthaven. De luchthaven werkt wel samen met luchtvaartmaatschappijen en touroperators aan het uitbreiden van het aantal routes. Het vliegveld hoopt op termijn de inwoners en bedrijven in de Euregio Maas-Rijn "een grote keuze aan diensten" aan te bieden.

Vorig jaar was Maastricht Aachen Airport samen met Rotterdam The Hague en Groningen Eelde goed voor het verwerken van ongeveer 3 procent van de via Nederlandse luchthavens vervoerde passagiers.