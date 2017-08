Shell levert vanaf volgend jaar stroom aan Britse bedrijven

De oliegigant levert de stroom via dochteronderneming Shell Energy Europe. Die is actief in veertien Europese markten en koopt groene stroom in van windmolenparken en zonneparken in heel Europa.

De deal in het Verenigd Koninkrijk past volgens Shell in de strategie van het bedrijf om zijn positie op de Europese elektriciteitsmarkt te verbeteren.

Shell haalt nog altijd het overgrote deel van zijn inkomsten uit olie- gaswinning. Het bedrijf presenteert zich echter meer en meer als een bedrijf dat inzet op hernieuwbare energie.