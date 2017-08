Banken halen de teugels aan bij bouwer Strukton

Nu staat het bedrijf onder controle van de raad van commissarissen van moederconcern Oranjewoud. Het FD meldt maandag dat de huisbanken ABN Amro, Rabobank en NIBC daar niet tevreden over waren. De banken hebben een wijziging van de structuur bij het bedrijf afgedwongen.

Strukton heeft met zijn geldschieters nieuwe kredietafspraken gemaakt, maar die lopen relatief kort, tot eind juni volgend jaar.

RIVM-gebouw

Strukton is in Nederland onder andere actief in spoor- en tunnelbouw. Zo legde het concern de A2-tunnel in Maastricht aan. In het buitenland is Strukton onder meer betrokken bij de aanleg van de metro in Riyad in Saoedi-Arabië.

Hoewel het bedrijf de laatste jaren vrij goede resultaten boekt, is de onderneming in de problemen gekomen met de bouw van een nieuw hoofdkantoor voor het RIVM. Dat project heeft vertraging opgelopen door problemen met de trillingsgevoeligheid van het ontwerp.

Bronnen van het FD denken dat de banken onder meer door deze tegenvaller de risico's bij Strukton groot vinden.

Jaarcijfers

Bij een stabiele omzet van 1,9 miljard euro daalde het operationeel resultaat van Strukton vorig jaar naar 66,7 miljoen euro (was 70,7 miljoen euro). Onderaan de streep bleef een nettowinst over van 13,3 miljoen (was in 2015 16,8 miljoen).

De solvabiliteit van Strukton verbeterde afgelopen jaar van 14,2 naar 18,8 procent.