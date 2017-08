Belager AkzoNobel wil hogere overnameprijs voor NXP

Het hedgefonds meldde vrijdag een belang van zo'n 6 procent in NXP en gaf aan zelf wel in gesprek te gaan met andere geïnteresseerde partijen.

Het gaat om een van de grootste overnamedeals van een Nederlands bedrijf ooit. Het Amerikaanse Qualcomm kwam vorig jaar een overnamesom van 47 miljard dollar overeen met de sinds 2006 zelfstandige chipdivisie van Philips.

Elliott is meteen een van de grootste aandeelhouders in NXP. Er zouden al gesprekken hebben plaatsgevonden met het management van het chipbedrijf. De investeerder dringt aan op een heronderhandeling van de deal met Qualcomm of het vinden van koper die meer wil neertellen. Anders zou NXP maar gewoon zelfstandig moeten blijven.

AkzoNobel

Het activistische Elliott ligt ook al dwars bij AkzoNobel. Twistpunt daar is de weigering eerder dit jaar bij de top van Akzo om te praten met het Amerikaanse PPG Industries over diens overnamevoorstellen voor het verf- en chemieconcern. Daarover lopen nog altijd rechtszaken.

Qualcomm telt bij het bod op NXP 110 dollar per aandeel neer. Meerdere analisten stelden recent al dat Qualcomm best wat meer zou mogen betalen. Ook viel al op dat aandeelhouders eerder voor de deal aangemelde stukken de laatste tijd weer aan terugtrekken waren. De koers van NXP op de beurs in New York ging vrijdag na het nieuws over de campagne van Elliott tussentijds met 1,6 procent omhoog tot 112,42 dollar.

Ondertussen kijkt de Europese Commissie ook nog erg goed naar de deal. Brussel heeft nog verschillende bedenkingen, omdat de overname mogelijk leidt tot hogere prijzen, minder keuze en minder innovatie in de halfgeleiderindustrie. Daarom werd in juni een diepgaand onderzoek gestart.

NXP en Qualcomm hopen de transactie nog steeds voor het einde van het jaar te kunnen afronden. De bedrijven wilden vrijdag geen commentaar geven.