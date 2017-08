Consumenten slepen Leen Bakker voor de rechter vanwege een hoogslaper

Leen Bakker bood de hoogslapers voor 24 euro per stuk aan op de eigen website. De keten van meubelwinkels wil de bedden niet voor die prijs leveren, omdat de aanbieding door een technische storing op de site zou zijn verschenen.

"Het is wat ons betreft duidelijk dat er bij deze kortingen en prijzen van deze bedden sprake was van een kennelijke vergissing aan onze kant", liet Leen Bakker donderdag weten.

Een gesprek donderdag tussen adviesbureau Aliter Melius en Leen Bakker om de zaak buiten de rechter om op te lossen, leverde niets op. Leen Bakker wil mensen ter compensatie 40 procent korting geven.

Voorwaarden

Een woordvoerder van Aliter Melius liet weten dat het niet lukte een "inhoudelijk gesprek" met Leen Bakker te voeren over de levering van de hoogslapers. De keten van meubelwinkels zou vooraf een aantal voorwaarden hebben gesteld.

"Ze stelden onder meer de voorwaarde dat we over het gesprek niet met de media zouden communiceren", aldus de zegsman van het juridisch adviesbureau. Leen Bakker heeft nog niet gereageerd op de dagvaarding.

Lcd-televisies

De Consumentenbond ziet een parallel met een eerdere rechtszaak over breedbeeld-lcd-televisies die het bedrijf Otto in 2006 aanbood voor slechts 99 euro. Klanten eisten toen ook dat het bedrijf de televisies voor dat bedrag zou leveren, maar de rechter oordeelde dat de koop niet geldig was.

Otto wist aannemelijk te maken dat de lage prijs een foutje was. Het gerechtshof in Den Bosch redeneerde dat ook voor de kopers duidelijk moet zijn geweest dat het een vergissing was.

''De uitspraak in de Otto-zaak geeft richting, maar uiteindelijk moet de rechter alle omstandigheden meewegen'', aldus een woordvoerster van de Consumentenbond. Over de uitkomst van deze zaak wil ze niet speculeren.