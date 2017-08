Eigenaar Gucci gaat samen met Alibaba strijd tegen namaak aan

De twee bedrijven richten een gezamenlijke werkgroep op die informatie gaat delen en gaat samenwerken met handhavingsdiensten. Alibaba moet met zijn technologische kennis de opsporing helpen.

Kering bezit onder meer luxemerken als Gucci, Saint Laurent en Balenciaga, horlogemerk Boucheron en sportmerk Puma. Dergelijke merken worden veel nagemaakt, met name in China waar niet altijd even streng wordt opgetreden tegen inbreuk op intellectueel eigendom.

Door de samenwerking laat Kering een rechtszaak tegen Alibaba en zusterbedrijf Alipay vallen. Die zaak had het Franse bedrijf aangespannen omdat Alibaba via zijn onlineverkoopkanalen nepmerkartikelen in de markt zette.