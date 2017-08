Albert Heijn haalt uit voorzorg 14 soorten eieren uit schappen

Het gaat om een voorzorgsmaatregel, laat een woordvoerder van Albert Heijn donderdag weten.

Het betreft onder meer AH Vrije uitloop eieren, AH bio eieren, Blije Kipeieren en Kakelgoud 4-granen. Over de omvang van de kosten en omzetverlies van de terugroepactie kon de woordvoerder nog geen uitspraken doen.

Albert Heijn haalde eerder deze week al scharreleieren uit supermarkten in Noord-Holland en biologische eieren uit de schappen in Zuid-Holland. De tweede supermarktketen van het land, Jumbo, haalde ook al uit voorzorg eieren uit de supermarkten. Het is niet bekend om welke eiersoort het gaat.

Duitsland

Eerder op donderdag werd ook bekend dat het Duitse supermarktbedrijf REWE Group uit voorzorg eieren uit Nederland uit de verkoop neemt.

"De REWE Group neemt nog vandaag bij alle REWE- en PENNY-supermarkten Nederlandse eieren - die met een NL-stempel - onmiddellijk uit de verkoop", meldt Klaus Mayer, die bij de keten verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten. "Met deze stap willen we voor onze klanten duidelijkheid en transparantie verschaffen", zo stelt het bedrijf in een verklaring.

Klanten van de Duitse supermarkten REWE en PENNY die al eieren met een NL-stempel hebben gekocht, kunnen deze terugbrengen en het aankoopbedrag ontvangen.

Het concern zegt pas weer Nederlandse eieren te gaan verkopen als is aangetoond dat de eieren geen fipronil bevatten. REWE heeft in Duitsland zo'n tienduizend supermarkten.

Waarschuwing

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde maandag voor een bepaalde groep eieren die de schadelijke stof fipronil bevat. De waakhond adviseerde eieren met 27 specifieke bedrijfscodes daarom niet te eten.

Het gehalte van de schadelijke stof fipronil in deze eieren is zo hoog, dat de consumptie gevaar op kan leveren voor de gezondheid. Fipronil is 'matig toxisch' en kan, in grote hoeveelheden, schade aanbrengen aan lever, nier of schildklier.

Kippen zouden besmet zijn geraakt bij het ontluizen van de stallen. Het bedrijf ChickFriend dat bloedluis in kippenstallen bestrijdt, zou daarbij middelen hebben gebruikt waar te veel fipronil in zat.

Kritiek

Er was veel kritiek op op het advies van de NVWA om bepaalde eieren niet meer te eten. Het orgaan stelt de juiste maatregelen te hebben genomen. ''Daar waar sprake was van een acuut gevaar voor de volksgezondheid hebben we een publiekswaarschuwing uitgedaan", zegt de woordvoerder.

"We publiceren de resultaten niet alleen op onze website, we brengen ook nieuwsberichten uit, staan de media te woord en maken gebruik van social media om zaken onder de aandacht te brengen.''

Politieke partijen haalden woensdag hard uit naar de NVWA over de manier van communiceren over het al dan niet eten van eieren. CDA-Kamerlid Jaco Geurts noemt de onduidelijkheid ''onacceptabel''. SP'er Frank Futselaar spreekt van chaos.

Ook Voedselwaakhond Foodwatch eiste een rectificatie over het advies op de website en volgens Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, maakt de NVWA ''een potje van het toezicht op ons eten''.

Uit de handel

Alle eieren die een risico vormen voor de gezondheid zijn inmiddels uit de handel gehaald en de bedrijven die deze eieren nog op voorraad hadden, vernietigen deze.

De NVWA onderzoekt nog eieren van zo'n tweehonderd bedrijven op de mogelijke aanwezigheid van fipronil. De overheidsorganisatie hoopt de resultaten voor dit weekend binnen te hebben.