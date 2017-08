Thuiszorgorganisatie Leven & Zorg failliet verklaard

Dat blijkt woensdag uit een melding in het centraal insolventieregister.

Vakblad Zorgvisie.nl meldt woensdag dat cliënten in Utrecht al enkele dagen geen zorg meer hebben gekregen.

De curator moet nu besluiten wie de zorg voor deze cliënten moet overnemen. Een woordvoerder van Leven & Zorg heeft aan het vakblad laten weten dat uit alle macht wordt geprobeerd om de cliënten onder te brengen bij andere zorgaanbieders.

In Amsterdam heeft de organisatie zo'n honderdtwintig cliënten en in Utrecht bijna veertig. Leven & Zorg is in 2009 opgericht. In 2015 kwam er een ggz-afdeling bij, maar deze tak valt niet onder het faillissement.