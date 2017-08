Moederbedrijf Thuisbezorgd ziet verlies verder oplopen

Het aantal bestellingen en de omzet van het bedrijf namen juist toe, omdat het bedrijf inzet op internationale groei. Takeaway.com heeft daardoor onder meer veel geld uitgegeven aan de organisatie, de eigen bezorgdienst en marketing.

Het verlies liep in de afgelopen drie maanden op tot 28,1 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was het verlies nog 11,5 miljoen euro.

Het aantal bestellingen groeide met 43 procent tot 32 miljoen, waardoor Takeaway.com zijn positie versterkte in zijn vijf grootste markten Nederland, Duitsland, Polen, België en Oostenrijk. De omzet groeide met 53 procent naar 77,4 miljoen euro.

Takeaway.com mikt ook voor de middellange termijn op omzetgroei die de ordergroei overtreft. Daarbij verwacht het bedrijf ook over het hele jaar nog rode cijfers te schrijven. Het verlies moet daarna wel kleiner worden

"Alleen een leidende positie in de markt zal leiden tot duurzame winstgevendheid", zegt CEO Jitse Groen in een reactie. "Daarom ondernemen we verdere stappen om onze groeiplannen te realiseren. Takeaway.com ligt goed op schema. Onze verliezen zijn het resultaat van forse investeringen."