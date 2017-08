Amerikaanse autofabrikanten verkopen flink minder wagens in VS

General Motors (GM) bracht in juli 15 procent minder wagens aan de man dan een jaar eerder. Ook bij Ford en Fiat-Chrysler werden stevige minnen genoteerd.

Ford verkocht uitgezonderd zware trucks ruim 7 procent minder wagens. De personenautoverkopen van het bedrijf kelderden met 19 procent. Het Italiaans-Amerikaanse Fiat-Chrysler zag de vraag over de gehele linie met ongeveer een tiende terugvallen.

Sedans

Dit jaar dalen de totale autoverkopen in de VS tot nu toe iedere maand, mede door een verminderde vraag naar sedans en coupés bij leasebedrijven en consumenten. Analisten hadden daarom ook al op lagere verkopen gerekend. Toch zijn de cijfers over juli slechter dan verwacht.

Van de autobedrijven die dinsdag met cijfers kwamen, is Nissan vooralsnog de enige die de prognoses in de markt nipt wist te overtreffen. Bij Nissan werden ruim 3 procent minder wagens verkocht.

Nederland

In Nederland hebben de autoverkopen in juli de stijgende lijn doorgezet. Vorige maand werden in totaal 32.735 nieuwe personenwagens op kenteken gezet. Dat is 5,5 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging dinsdag.

Dealers hebben dit jaar tot nu toe al bijna 259.000 nieuwe auto's aan de man gebracht. Daarmee lopen de verkopen na zeven maanden ruim 15 procent voor ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat er in heel 2017 in totaal 415.000 voertuigen kunnen worden geregistreerd.

Benzinevariant

Ruim driekwart van de verkochte auto's betreft dit jaar een reguliere benzinevariant. Door het verdwijnen van de fiscale voordelen voor zakelijke rijders is het aandeel zogeheten plug-inhybrideauto's in de totale verkoop inmiddels gedaald tot onder de 5 procent, terwijl dit vorig jaar bijna 8 procent was en in 2015 een kleine 13 procent.

Alleen volledig elektrische voertuigen genieten nog een aanzienlijk belastingvoordeel, aldus de autobranche. Hun aandeel is ten opzichte van 2015 dan ook verdubbeld, van ruim 0,7 naar bijna 1,5 procent van de totale autoverkoop.

Het door schandalen geplaagde Volkswagen was afgelopen maand als vanouds het meest populaire merk bij de Nederlandse consument, met een marktaandeel van ruim 12 procent. Vooral de Polo en de Golf liepen goed. Opel eindigde op de tweede plek in het merkenlijstje, gevolgd door Peugeot, Renault en Toyota.