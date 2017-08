Optiekketen Specsavers verkoopt meer brillen en hoortoestellen

Dat komt neer op een stijging van 6,6 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar, maakt het bedrijf woensdag bekend.

In Nederland wist het concern een recordomzet van ruim 135 miljoen euro te boeken. Dat is ruim 6 procent meer dan in boekjaar 2015-2016. Toen ging het nog om een omzet van 127 miljoen euro. Winstcijfers noemt het bedrijf niet.

Met brillen realiseerde het bedrijf in Nederland een omzetgroei van meer dan 10 procent ten opzichte van het boekjaar 2015-2016. Bij de divisie voor hoorzorg was sprake van een omzetdaling van 12 procent.

Dit hangt samen met een prijsdaling van hoortoestellen. De prijs is met zo'n 30 procent gezakt. Wel wist het bedrijf meer hoortoestellen te verkopen.

In Nederland wil de keten nog eens zes winkels openen. Daarmee loopt het bedrijf op schema met het doel van tien tot vijftien nieuwe winkels dit boekjaar.

Specsavers is actief in tien landen. Nederland is met 126 vestigingen na het Verenigd Koninkrijk en Australië de grootste afzetmarkt.