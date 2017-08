PSA Peugeot Citroën rondt overname Opel en Vauxhall af

De Fransen hadden de aankoop van de automerken, die eigendom waren van het Amerikaanse General Motors (GM), in maart aangekondigd. Eerder keurde de Europese Commissie (EC) de overname al goed.

Door de overname heeft PSA, dat behalve Peugeot en Citroën ook het merk DS voert, nu een marktaandeel van 17 procent in Europa. Daarmee is het bedrijf de tweede Europese autobouwer, na Volkswagen.

Opels nieuwe baas Michael Lohscheller komt nu binnen honderd dagen met een strategisch plan om te reorganiseren. Opel en Vauxhall hebben nu nog zo'n 38.000 werknemers in zeven Europese landen in dienst. De helft daarvan werkt in Duitsland.

Winst

Volgens PSA-topman Carlos Tavares krijgt Lohscheller bij het opstellen van zijn plan wel de steun van het nieuwe moederbedrijf, maar wordt het door Opel gemaakt. Wel wordt oud-PSA-controller Philippe de Rovira de nieuwe financieel directeur van Opel/Vauxhall.

Opel, dat sinds 1929 bij GM hoorde, heeft al sinds 1999 geen operationele winst meer gemaakt. In 2020 moet er echter een winstmarge van 2 procent zijn, die in 2026 opgelopen is tot 6 procent.

PSA betaalde voor Opel en Vauxhall zo'n 2,2 miljard dollar. Financieel directeur Chuck Stevens van GM schatte de kosten voor zijn bedrijf op zo'n 4,7 miljard euro. GM blijft namelijk de pensioenverplichtingen betalen.