DSM haalt hogere resultaten in eerste helft 2017

Het bedrijf rekent nu op een toename van het bedrijfsresultaat met dubbele cijfers. Eerder werd op een hoog enkelcijferig groeipercentage gerekend. Daarnaast zal het rendement op investeringen hoger uitvallen dan eerder gedacht.

De omzet klom in de eerste zes maanden op jaarbasis met 11 procent tot 4,3 miljard euro en het bedrijfsresultaat (ebitda) ging met 16 procent omhoog tot 721 miljoen euro.

DSM verkocht zowel bij de divisie Nutrition als bij Materials meer producten tegen hogere prijzen. Bij Nutrition nam het volume met 5 procent toe en gingen de prijzen met 1 procent omhoog. Bij Materials was sprake van een volumegroei met 8 procent en 5 procent hogere verkoopprijzen.

Topman Feike Sijbesma sprak van een zeer sterke eerste helft van het jaar, waarbij DSM beter presteerde dan de markt. Volgens de bestuursvoorzitter ligt het bedrijf duidelijk voor op de doelstellingen in het strategische plan voor de periode tot en met 2018 en ligt de onderneming op koers met haar kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen.

Volgens Sijbesma was sprake van groei in alle regio's, behalve in Latijns-Amerika door de moeilijke markt in Brazilië. Het bedrijf wist met name bij de divisie Materials de hogere grondstofprijzen goed door te berekenen aan klanten, aldus de topman.

Overigens stelt Sijbesma dat er nog steeds sprake is van een onzeker economisch klimaat. Daarbij ziet hij nog steeds veel macro-economische risico's maar DSM is volgens hem goed gepositioneerd tegen die risico's. Ook wijst DSM op de grote schommelingen op de valutamarkten.